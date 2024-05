Incendio infuria in casa riposo, poliziotti salvano 15 anziani

VERONA - Quindici anziani ospiti di una casa di riposo a Verona sono stati tratti in salvo da un incendio scoppiato stamane nella struttura, la comunità 'Le Rose', in piazza Lambranzi. A mettere al sicuro gli anziani è stato il tempestivo intervento di due agenti della Questura di Verona.

Dopo l'allarme lanciato da un'operatrice della casa di cura, sono state allertate via radio le 'volanti', ed un'auto con due agenti a bordo è giunta poco dopo sul posto. L'infermiera aveva comunicato che al secondo piano, dove erano divampate le fiamme, erano intrappolate circa quindici persone, alcune in sedia a rotelle o comunque in gravi condizione di salute, che non sarebbero riuscite a mettersi in salvo autonomamente.

Mentre sul posto giungevano i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, i due agenti hanno capito che non si poteva attendere: uno di loro ha recuperato un estintore ed è corso sulla veranda dov'era scoppiato il rogo, il secondo ha raggiunto le stanze al secondo piano, avviando le procedure di evacuazione dei pazienti Con l'aiuto del personale della casa di riposo, il poliziotto li ha accompagnati a uno a uno al sicuro.