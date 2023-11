Tory, il cane lavoratore da remoto

C’è una razza di cane in particolare che sta spopolando sui social e che se vista di sfuggita può sembrare una piccola volpe dal manto rosso sgargiante: stiamo parlando dello Shiba Inu, cane proveniente dal Giappone, il cui nome significa “piccolo cane dei boschi”, proprio per la sua taglia minuta e l’innato istinto di caccia. Tra gli innumerevoli video dello Shiba Inu come protagonista di intere sedute di bellezza senza batter ciglio, esiste un canale Youtube dal nome Cody Taurus dove una giovane femmina di Shiba, Tory, si cimenta in quelle situazioni imbarazzanti, ma esilaranti, che spesso capitano durante il lavoro da remoto.

Tra i divertenti shorts, si vede Tory indossare le cuffie durante un meeting in videochiamata mentre sgranocchia un biscotto, quando a un certo punto qualcuno le fa una domanda e comincia così la sfida su come giustificarsi per non essere stata attenta. Oppure ancora, come ignorare quel collega che per l’ennesima volta chiede come fare una determinata cosa già spiegata? Il giovane padrone Cody, 28enne del Texas, racconta come prima degli sketch comici su Instagram e Tik Tok, volle utilizzare il canale per raccontare la sua prima esperienza come padrone di questa razza che, sebbene molto fotogenica per le sue caratteristiche estetiche, presenti anche dei lati che più si addicono a un gatto. Infatti, lo Shiba Inu è considerato la versione felina del cane per alcuni motivi che variano dalla forte indipendenza: lo Shiba è un cane che non ama essere disturbato e, anche se può sembrare strano, non è un fan delle coccole e spesso si allontana se i suoi spazi vengono invasi.

In compenso però, proprio come i gatti, ci tengono alla pulizia e si mantengono puliti. Sono molto intelligenti, ma altrettanto testardi: essendo pieni di energie, hanno bisogno di sentirsi stimolati a imparare cose nuove, ma sono difficili da addestrare proprio perché come prima cosa devono imparare ad ascoltare. Questi sono solo alcuni dei consigli di Coby per valutare se questa razza sia la scelta giusta, ma soprattutto racconta come la sua vita sia cambiata e come un cane sia capace di farci crescere.

Foto: screen da Youtube