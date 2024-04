Mamma fa tatuare i suoi bambini e finisce nei guai

SVEZIA - Una mamma è stata condannata per aver acconsentito a tatuare i suoi figli, su richiesta degli stessi bambini. La vicenda ha suscitato scalpore e indignazione in Svezia. Il caso è esploso dopo che i genitori dei compagni di scuola dei bambini hanno segnalato il caso alle autorità. Secondo quanto emerso dall'indagine ufficiale, la madre avrebbe permesso ai suoi figli di farsi tatuare più volte nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022, con l'aiuto del complice.



La donna, 35 anni, è stata condannata insieme a un uomo, per maltrattamenti. Le stessa ha ammesso di aver acconsentito ai tatuaggi, spiegando di non aver ritenuto che ciò fosse illegale.

Tuttavia, i giudici hanno sottolineato che i bambini non erano sufficientemente grandi per prendere una decisione consapevole su un'azione così permanente e che quindi non vi era alcun consenso valido. Secondo quanto riportato dall'emittente pubblica svedese Svt, la sentenza ha condannato la donna a svolgere 100 ore di servizi sociali e a risarcire i danni subiti dai figli. La decisione dei giudici sottolinea l'importanza di proteggere i minori e garantire che le decisioni riguardanti il loro benessere siano prese con la dovuta cautela e responsabilità.