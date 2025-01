Sinner (ri)vince gli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Ancora lui, dodici mesi dopo. Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in tre set con un'ottima prestazione, dimostrando ancora una volta di essere tra i protagonisti del circuito. L’altoatesino ha imposto il suo ritmo fin dal primo scambio, vincendo con i parziali di 6-3, 7-6, 6-3 in 2h 40'. Con questa vittoria, Sinner consolida la sua posizione di numero un del mondo, dimostrando una maturità sempre crescente e una straordinaria capacità di gestione dei momenti cruciali. Una prestazione che entusiasma i tifosi italiani e rafforza le sue ambizioni nei prossimi appuntamenti. Il bilancio degli scontri diretti con il tedesco migliora per Sinner, ora a quota tre successi su sette confronti. La partita è stata una dimostrazione di forza: l’azzurro non ha concesso nemmeno una palla break, ha tenuto sei turni di servizio a zero e ha vinto oltre l'80% dei punti con la prima. Dall’altra parte, Zverev ha sofferto un dritto falloso, che ha prodotto oltre 20 errori gratuiti, impedendogli di reggere il confronto con il miglior giocatore del momento.

Il match

Sinner è partito forte nel primo set, strappando subito due game di fila e gestendo il vantaggio senza concedere occasioni. Zverev, invece, ha dovuto salvare sei palle break, affidandosi al servizio per restare in partita. Tuttavia, l’italiano ha rotto l’equilibrio nell’ottavo game, chiudendo il parziale 6-3. Nel secondo set, Sinner ha mantenuto il controllo, mentre Zverev ha cercato di resistere annullando due palle break. Il momento cruciale è arrivato nel dodicesimo game, quando Sinner si è trovato sotto 0-30: con tre prime impeccabili, ha ribaltato la situazione e si è portato al tie-break. Qui, dopo un avvio equilibrato, l’italiano ha preso il comando, aiutato anche da un tocco fortunato del nastro, chiudendo 7-4. Nel terzo set, Zverev è apparso in difficoltà, mentre Sinner ha continuato a viaggiare spedito. Il break decisivo è arrivato nel sesto game, con l’azzurro che ha messo pressione al dritto del tedesco. Da lì, Sinner non ha più mollato, sigillando la vittoria con il punteggio finale di 6-3. Una prestazione da incorniciare per l’altoatesino, che si conferma re d’Australia e protagonista indiscusso del circuito tennistico.