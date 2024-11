Grand Prix giovani nel segno di Vittorio Atletica

VITTORIO VENETO – Nove gare tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino. Migliaia di partecipanti. L’entusiasmo dei più brillanti talenti del mezzofondo giovanile. Ieri, sabato 9 novembre, a Vittorio Veneto, è andato in scena l’ultimo atto del Grand Prix Giovani 2024 di corsa, tradizionale rassegna a livello under 18 (ma da qualche stagione aperta anche agli under 23) che ha brillantemente superato il quarto di secolo e quest’anno ha archiviato l’edizione numero 27.



L’aula magna del Piccolo Teatro Dante, presenti anche il sindaco di Vittorio Veneto Mirella Balliana e il consigliere Fidal Matteo Redolfi, ha ospitato le premiazioni finali del circuito: oltre 140 gli atleti in passerella nelle varie categorie. L’avanguardia di un movimento del mezzofondo giovanile che a Nordest si mantiene assai vivace: la strada verso i più alti traguardi passa anche di qui.



Quest’anno si è corso ad Aviano (17 marzo), Cavriè (24 marzo), Limana (14 aprile), Oderzo (1 maggio), Sacile (19 maggio), Tonadico (9 giugno), Vittorio Veneto (13 luglio), Quantin (20 luglio) e Pordenone (15 settembre). Nove appuntamenti (non solo strada, ma anche cross e corsa in montagna) che hanno definito i protagonisti della stagione.



Per quattro di loro è stata festa doppia: Sofia Aurelia Di Tos (Atl. Jesolo Turismo), Luca Federicis (Atl. Aviano), Allegra Manzato (Atl. Jesolo Turismo) e Marco Freschi (Atl. Dolomiti Friulane) hanno infatti vinto le borse di studio messe in palio, come ogni anno, da Banca della Marca, partner affezionato del Grand Prix Giovani, al pari dell’azienda di prodotti sportivi Alpenplus. A Vittorio Atletica, società organizzatrice delle premiazioni finali, è andato invece il successo nella classifica di club. Per la società del presidente Roberto Biz si tratta della terza vittoria consecutiva in una classifica in cui il podio è stato completato da Atletica Jesolo Turismo e Gs Quantin Alpenplus. Appuntamento al 2025 per un’altra stagione di corsa all’insegna del Grand Prix Giovani.



CLASSIFICHE FINALI. MASCHILI. Juniores/promesse: 1. Andrea Uliana (Vittorio Atletica) 168, 2. Fabio Uliana (Vittorio Atletica) 144. Allievi: 1. Francesco Tittonel (Vittorio Atletica) 336, 2. Marco Da Re (Vittorio Atletica) 260, 3. Stefano Manighetti (Vittorio Atletica) 204. Cadetti: 1. Marco Freschi (Atl. Dolomiti Friulane) 327, 2. Marco Pezzillo (Atl. Dolomiti Friulane) 291, 3. Samuele Faneo (Gs Quantin Alpenplus) 254. Ragazzi: 1. Luca Federicis (Atl. Aviano) 340, 2. Nicolò Romanin (Podisti Cordenons) 330, 3. Alessandro Faganello (Vittorio Atletica) 275. Esordienti A: 1. Leonardo Bianchet (Bellunoatletica M.G.B.) 333, 2. Noah Gabriel Andrade (Atl. Aviano) 243, 3. Gabriele Pizzin (Bellunoatletica M.G.B.) 238.



FEMMINILI. Juniores/promesse: 1. Irene Zampieri (Gs Quantin Alpenplus) 204. Allieve: 1. Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo) 340. Cadette: 1. Allegra Manzato (Atl. Jesolo Turismo) 323, 2. Viola Longo (Atl. Jesolo Turismo) 290, 3. Clara Vergerio (Bellunoatletica M.G.B.) 256. Ragazze: 1. Sofia Aurelia Di Tos (Atl. Jesolo Turismo) 331, 2. Beatrice Zampieri (Gs Quantin Alpenplus) 296, 3. Bianca Rossi (Atl. Sernaglia) 268. Esordienti A: 1. Roberta Manente (Trieste Atletica) 340, 2. Arianna Varaschin (Vittorio Atletica) 308, 3. Viola Battistella (Vittorio Atletica) 280.