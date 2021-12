Covid, Veneto in arancione? "Se frenano ricoveri non è scontato"

VENETO - "Perchè il Veneto passi in arancione dovremmo dover ricoverare altre 800 persone in ospedale. Adesso in area medica l'occupazione è al 18%, dovrebbe salire al 30%. Abbiamo 12-13 punti davanti e ce li giochiamo, se i cittadini ci danno una mano e si proteggono non arriviamo, all'arancione, questo è chiaro".

Così il governatore del Veneto Luca Zaia, in merito all'evoluzione dei contagi nelle prossime settimane. "Noi intorno al 5 gennaio - ha aggiunto - avremo il quadro di cosa è successo durante il Natale. Se però 'carichiamo' 50 pazienti al giorni in ospedale vuol dire che qualcosa lì fuori è successo". "Dobbiamo darci da fare - ha concluso - Il quasi raddoppio della richiesta di tamponi che abbiamo registrato il 24 dicembre significa che molti cittadini hanno iniziato a dire: a dire: 'pranzo con i parenti? Prima il tampone'. Questa è la filosofia vincente".