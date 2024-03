62nne si vaccina 217 volte contro il Covid-19

GERMANIA - Un uomo di 62 anni residente a Madeburgo, in Germania, ha destato l'attenzione della comunità scientifica internazionale per aver ricevuto ben 217 dosi del vaccino contro il Covid-19, superando di gran lunga le raccomandazioni ufficiali. Questo caso unico è stato documentato dalla prestigiosa rivista scientifica The Lancet, che ha studiato attentamente questa situazione senza precedenti.

Le vaccinazioni ripetute, effettuate nell'arco di 29 mesi per non si sa quali motivi, sono state condotte dai ricercatori della Friedrich-Alexander-Universität e della Erlangen-Nurnberg. Nonostante il numero straordinario di dosi somministrate, l'uomo non ha riportato alcun effetto collaterale negativo, suscitando grande interesse nella comunità scientifica e medica.

La curiosità scientifica ha spinto un team di ricercatori a condurre uno studio sulle conseguenze immunologiche dell'ipervaccinazione su questo individuo. I risultati hanno rivelato un aumento significativo di anticorpi e cellule T, senza compromettere la qualità delle risposte immunitarie adattative. In breve, non sono stati riscontrati effetti collaterali gravi a seguito delle numerose vaccinazioni.

Tuttavia, i ricercatori sottolineano che questo caso estremo non può essere generalizzato per la popolazione. Le linee guida ufficiali che raccomandano tre dosi durante la pandemia e richiami successivi per i soggetti più vulnerabili rimangono la pratica più sicura e scientificamente validata.