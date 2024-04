Minaccia la moglie con un coltello, arrestato

JESOLO - È stato arrestato dal Commissariato di Jesolo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, già con precedenti e in stato di ebbrezza alcolica, avrebbe gravemente minacciato la moglie con un coltello da cucina.



La donna, spaventata, sarebbe però riuscita a fuggire dall'abitazione e a chiedere aiuto alla polizia. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l'uomo, di origine tunisina, mentre stava tentando di nascondere dietro la schiena un coltello da cucina di grandi dimensioni. L'aggressore, che già nel corso del 2023 si sarebbe reso responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie, è stato così arrestato e portato in carcere a Venezia.