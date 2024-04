Never Give Up a Mogliano Veneto.

Venerdì 26 aprile, il maratoneta Toni Venturato presenterà il suo libro "Never Give Up" a Mogliano nella Sala Centro Sociale in Piazza Donatori di Sangue. L'evento, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione dell'Assessore alla cultura, Giorgio Copparoni, e dell'Assessore allo sport, Enrico Maria Pavan. "Never Give Up" è il titolo della biografia di Venturato nella quale l’autore narra la sua esperienza di maratoneta diversamente abile. La presentazione è parte di un insieme di iniziative che puntano a promuovere l'integrazione e l’inclusione attraverso lo sport. Il programma prevede anche gli interventi di Ruggero Vilnai, Presidente del Comitato Regionale CIP Veneto e figura di spicco nello sport paralimpico, e di Mario Gigli, Vicepresidente dell'associazione Millennials-Un Passo Avanti.