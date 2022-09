Vede la sua bici rubata e ferma l'uomo in sella, lui brandisce il lucchetto per minacciarlo

JESOLO - Scoprono che gli rubano la bici, scoppia la rissa in pieno centro. L’episodio è accaduto nella serata di mercoledì verso le 22 in piazza Marina a Jesolo.



Un portiere di notte aveva notato un uomo, non italiano, che si aggirava con la bici che gli era stata rubata. L’episodio è riportato sul Gazzettino: il portiere avrebbe bloccato con veemenza lo straniero, noto in zona, chiedendo la restituzione del velocipede.



Al suo rifiuto la situazione si è fatta incandescente tra i due. A un certo punto il ciclista avrebbe ha brandito il lucchetto della bici come una minaccia. Ma i passanti hanno riportato la calma, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto le Volanti della Polizia. I due sono stati identificati e la bici è stata trattenuta per accertarne la proprietà. OT