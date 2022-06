Risse tra giovani a Jesolo, il sindaco: "Domani sento il Prefetto" 

JESOLO - "Domani sentirò in videoconferenza il Prefetto di Venezia e gli chiederò che i rinfozi delle forze dell'ordine arrivino ora e non a metà luglio, perchè la situazione è grave": lo dice all'ANSA il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia commentando le numerose risse tra giovani avvenute nel fine settimana nella località balneare.

Il bilancio è di centinaia di interventi, soprattutto nella notte di sabato, schamazzi, botte e feste abusive con ragazzini ubriachi. Zoggia vuole evitare che a Jesolo si replichi quanto accaduto a Peschiera del Garda. "Il periodo più 'difficile' - spiega - è proprio l'inizio della stagione balneare.

E sono situazioni che riguardano centinaia di ragazzi, non decine. Io stesso li ho visti arrivare con casse di superalcolici e poi partecipare alle risse". Per ora il primo cittadino non pensa ad una ordinanza anti-alcol. "Voglio aspettare che sabato prossimo riaprano le nostre discoteche storiche: immagino che la gran parte dei disturbatori - rileva - andrà nei locali dove saranno controllati direttamente. Se non dovesse bastare - conclude - lunedì prossimo firmerò una ordinanza per vietare l'alcol".