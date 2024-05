Accoltella la moglie, arrestato 40enne

ABANO TERME - Accoltella la moglie, che fugge in strada per chiedere aiuto, e viene arrestato ad Abano Terme dai Carabinieri. L'episodio, avvenuto la sera del 30 aprile scorso, è stato reso noto oggi. Si tratta di un 40enne cubano, già noto alle forze dell'ordine, accusato di lesioni personali aggravate.

La moglie, portata in ospedale, ha riportato ferite al capo e alle braccia guaribili in 20 giorni. A dare l'allarme sono stati proprio i vicini di casa della donna, un'italiana 46enne, che hanno visto la vittima correre fuori casa in cerca di soccorso. Il coltello usato per il ferimento, con una lama di 25 centimetri, è stato sequestrato dai militari.