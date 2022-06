Violenze nella 'movida' di Jesolo, quattro indagati per rissa aggravata 

JESOLO (VENEZIA) - Quattro giovani, di cui tre residenti in provincia di Vicenza e un trevigiano, sono stati denunciati per rissa aggravata dopo alcuni episodi di violenza scoppiati lo scorso 29 maggio a Jesolo (Venezia), episodio che aveva suscitato anche le veementi reazioni della cittadinanza e della politica locale.

I Carabinieri della località balneare hanno identificato i protagonisti della zuffa grazie alla visione di vari sistemi di video sorveglianza pubblici e privati. Nel violento screzio, nato verosimilmente per futili motivi e per l'assunzione smodata di bevande alcoliche, una delle persone coinvolte aveva anche rimediato una ferita da arma bianca alla gamba.

Il giovane indagato che risiede in provincia di Treviso è risultato anche destinatario di un foglio di via obbligatorio da Jesolo emesso dal Questore di Venezia nel luglio dello scorso anno, in quanto era stato coinvolto anche la scorsa estate in un'altra rissa lungo l'arenile. Per questo motivo è stato denunciato anche per l'inosservanza di quel provvedimento.