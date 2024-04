Respira e inala una vite del piercing: finisce in ospedale

INDIA - Una banale azione quotidiana si è trasformata in un grave pericolo per la vita di una donna indiana di 35 anni, quando ha accidentalmente inalato una vite del suo piercing nasale. Ciò che sembrava un semplice inconveniente si è rivelato essere un serio rischio per la sua salute.

Inizialmente, la donna non ha prestato troppa attenzione al fatto, confidando che il frammento sarebbe stato espulso naturalmente attraverso il tratto digestivo. Tuttavia, l'evolversi della situazione ha portato a un'indagine radiografica che ha rivelato la presenza della vite nei suoi polmoni, una circostanza estremamente rara e pericolosa.

Il trattamento richiesto è stato complesso e rischioso. Il chirurgo responsabile del caso ha dovuto operare con estrema precisione per estrarre la vite dai polmoni della paziente, evitando danni ai tessuti respiratori.

Fortunatamente, l'intervento è stato un successo e la donna è stata dimessa dopo alcuni giorni di ricovero. Tuttavia, l'esperienza ha avuto un impatto profondo sulla sua vita, portandola a decidere di rinunciare definitivamente all'uso di piercing per evitare rischi simili in futuro.