Tir tocca la cuspide all'uscita dell'autostrada e poi si ribalta

PADOVA - Sbatte contro la cuspide dell’autostrada e poi si rovescia: il tir rimane sulla fiancata destra lungo lo svincolo d’uscita.



È accaduto questa mattina, giovedì 4 agosto, alle 9.30 all’uscita autostradale di Padova est.

L’autoarticolato, proveniente da Milano, ha toccato la cuspide autostradale per poi rovesciarsi lateralmente. L’autista è rimasto ferito.



Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto vigili del fuoco e sanitari del Suem 118, oltre alla Polstrada. Temporaneamente chiuso lo svincolo in uscita di Padova est per la rimozione del mezzo.