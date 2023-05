Schianto tra due auto: conducenti all'ospedale

PADOVA - Poco dopo le 16.30 del 1° maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada SP 47 Valsugana nel comune di Campo San Martino per lo scontro tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza le auto, tra cui una finita in un fossato ed estratto i conducenti rimasti entrambi incastrati. I due feriti sono stati assistiti dai sanitari del Suem e trasferiti uno in eliambulanza e l’altro in ambulanza in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. In corso di ultimazione le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.