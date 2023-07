Auto fuori strada, feriti tre bambini e i genitori

PADOVA - Tre bambini e i loro genitori sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto a Pozzonuovo nel padovano. L'auto su cui viaggiavano, per cause al vaglio dei Carabinieri, è uscita di strada rovesciandosi. Sul posto, oltre ai militari, i sanitari del Suem 118 giunti con quattro ambulanze e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. I tre bambini e i genitori sono stati portati all' ospedale di Schiavonia. (ANSA)