Violento schianto tra quattro auto e una moto: tre feriti

PADOVA - Questa mattina un tamponamento si è verificato lungo la A4 in direzione Trieste, coinvolgendo 4 auto e una moto: tre i feriti. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 10 al chilometro 367+100, in territorio di Vigonza (Padova). Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale di Mestre per i rilievi, il Suem-118 e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro operativo di Mestre. Le operazioni di soccorso e ripristino hanno interessato due corsie di marcia; pertanto, si sono formate code che nella mattinata hanno interessato il nodo di Padova, in A4 da Padova Ovest e in A13 da Padova Zona industriale. La carreggiata è stata liberata prima di mezzogiorno, con le code in successivo graduale smaltimento.