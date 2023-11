Shock al funerale di un neonato, il prete arriva in chiesa ubriaco fradicio

POLONIA - In un piccolo paese polacco, un funerale che avrebbe dovuto essere un momento di raccoglimento e rispetto si è trasformato in uno scandalo. Padre Czesław Kubera, parroco della località di Garczegorze, è stato multato dopo essere arrivato visibilmente ubriaco al funerale di un neonato, aggiungendo ulteriore dolore alla famiglia già colpita dalla tragica perdita. Il prete, giunto con un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto, ha destato l'indignazione dei presenti con il suo comportamento inappropriato. Testimoni oculari riferiscono che Padre Czesław faticava a reggersi in piedi e parlava in modo incomprensibile durante la cerimonia funebre. Nel corso della messa e al cimitero, ha pronunciato frasi sconcertanti, come il commento ai genitori del bambino defunto: "L'angelo sta dormendo, quindi anch'io stavo dormendo".



La comunità locale ha espresso la propria indignazione, affermando che non si tratta del primo episodio di ubriachezza da parte del sacerdote. Testimonianze riportano che simili comportamenti si erano verificati durante messe e battesimi precedenti, ma l'incidente al funerale è stato definito "al di là della comprensione umana". Dopo la cerimonia, i parenti del neonato hanno chiamato la polizia. Al loro arrivo, è stato eseguito un test dell'etilometro, che ha rivelato che Padre Czesław superava il limite consentito. La portavoce della polizia, Marta Szałkowska, ha dichiarato che il sacerdote è stato multato con 500 Zloty, circa 114 euro, per la sua condotta inaccettabile.