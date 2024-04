Il 26 marzo 2024 è nato Daniel Lesinski: nello stesso giorno del papà Daniel junior classe 1990 e del nonno Daniel senior del 1957

USA - Un evento statisticamente straordinario ha recentemente toccato le vite di tre generazioni di una famiglia americana, legate non solo dallo stesso nome, ma anche dalla data di nascita. Il piccolo Daniel Lesinski III è nato il 26 marzo a St. Louis, portando avanti la tradizione familiare che ha visto suo padre, Daniel Lesinski Jr., e suo nonno, Daniel Lesinski Sr., venire al mondo proprio in quel giorno speciale. Se il nome condiviso è una scelta comune in molte famiglie americane, la coincidenza del compleanno è stata una sorpresa per tutti. Daniel Lesinski Jr., nato nel 1990, ha condiviso questo evento con suo padre Daniel Lesinski Sr., nato nel 1957.

Le probabilità di tre generazioni di uomini con lo stesso nome che festeggiano il compleanno nello stesso giorno sono stimate a 1 su 130.000. Daniel Lesinski Jr. ha condiviso con i media la sua gioia per questa singolare coincidenza, ricordando le celebrazioni congiunte di compleanno con suo padre nel corso degli anni. "È sempre stato speciale condividere il compleanno con mio padre," ha dichiarato. "Ora che è successo questo... mi chiedo cosa faremo di speciale noi tre l'anno prossimo." Per il nonno, Daniel Lesinski Sr., questa esperienza è stata ancor più emozionante. Descrivendo la nascita del suo 13º nipote come "incredibile," Lesinski Sr. ha espresso la sua gratitudine per il fatto che il nome di famiglia sia stato tramandato attraverso le generazioni, rendendo ancora più speciale il legame tra lui, suo figlio e suo nipote.