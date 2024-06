Salvati due turisti entrati in mare con bandiera rossa a Jesolo

JESOLO - Due turisti sono stati salvati a Jesolo, Venezia, dopo essersi tuffati in mare assieme ad altri amici, nonostante la bandiera rossa e le continue segnalazioni dei bagnini.

I due erano in un gruppo di una quindicina di persone, pare dell'Est Europa, che sono entrati in acqua benchè le condizioni del mare fossero proibitive.

Ad un certo punto due di loro sono stati visti in grave difficoltà. Immediato l'intervento degli addetti al salvataggio di Jesolo Turismo che li hanno portati subito fuori dall'acqua: uno si è rialzato autonomamente, mentre per l'altro sono state necessarie le pratiche di rianimazione, fino all'arrivo dei sanitari del Suem 118. L'uomo, che avrebbe poco più di una cinquantina d'anni, è stato portato al pronto soccorso e le sue condizioni non hanno destato particolare preoccupazione.

Testimone del fatto il presidente Aja (e vice presidente Jesolo Turismo), Pierfrancesco Contarini. "I bagnini - ha detto il presidente Aja Pierfrancesco Contarini - sono stati straordinari in ogni fase: da quando hanno segnalato, più volte, il divieto di entrare in acqua, ritenendolo pericoloso per le condizioni del mare; al non staccare mai gli occhi dal gruppo; fino all'intervento immediato per soccorrere le due persone".