Non vuole fare sesso: scopre subito dopo il matrimonio che la moglie è un uomo

INDONESIA - Una storia di inganno e frode sta scuotendo l'Indonesia, dove un giovane di 26 anni, noto come AK, ha scoperto solo dodici giorni dopo il matrimonio che la sua sposa, Adinda Kanza, era in realtà un uomo. AK e Adinda si erano conosciuti su Instagram, innamorandosi rapidamente e decidendo di sposarsi, rispettando le loro convinzioni religiose e non consumando il matrimonio.

Dopo le nozze, AK ha notato comportamenti sospetti: la sposa evitava l'intimità, affermando di avere le mestruazioni o di sentirsi male. Inoltre, Adinda si rifiutava di parlare con la famiglia dello sposo e indossava costantemente il niqab a casa. La situazione è peggiorata quando AK ha scoperto che i genitori della sposa erano vivi, nonostante lei avesse dichiarato il contrario.

Dopo ulteriori indagini, AK ha scoperto che la sua "sposa" era in realtà un uomo, identificato come Esh, che aveva iniziato a vestirsi da donna nel 2020. Esh ha confessato di aver orchestrato il matrimonio per derubare la famiglia di AK. La polizia ha arrestato Esh, che ora è accusato di frode e rischia fino a quattro anni di carcere.

Questa incredibile storia è stata riportata dal Daily Mirror e ha suscitato grande scalpore nel paese.