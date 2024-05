Ancora maltempo sul Veneto, aperti bacini di laminazione

PADOVA - Il Veneto ha vissuto un'altra nottata di forte maltempo, con piogge intense e temporali che hanno scaricato nella zona centrale della regione fino a 100 millimetri di acqua in 6 ore, a Bibione (78 mm a Eraclea), nel veneziano. Precipitazioni abbondanti anche nella provincia di Padova, con quantitativi di 30 millimetri di pioggia in poche ore. Per questo sono stati aperti i bacini di laminazione delle piene, a Montebello e sull'Orolo (Vicenza), mentre è in fase di valutazione l'apertura di altri invasi.

Allagamenti diffusi sono segnalati dalla Protezione Civile a Marostica, città del vicentino già colpita dal maltempo nei giorni scorsi. Forti rovesci e temporali interessato in mattinata l'alto Veneziano, spostandosi poi verso il Friuli. Attualmente, spiega la Regione, i livelli dei corsi d'acqua non hanno risentito in modo significativo delle precipitazioni. Sono ancora sostenuti i livelli dell'Adige, sopra la prima soglia nella sezione di Verona.

AGGIORNAMENTO ORE 16.15

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità valido dalle ore 20 di oggi alle ore 14 di domani, che decreta lo stato di preallarme (allerta arancione) per criticità idraulica nei bacini dell'Adige-Garda e Monti Lessini; del Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e del Basso Adige e del Basso Brenta -Bacchiglione. La criticità idraulica in tali zone si riferisce ai livelli idrometrici del fiume Adige ancora sostenuti. Per le zone Vene-C (Adige-Garda e Monti Lessini) e Vene-D (Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige) la criticità idraulica indicata è "gialla" (stato di attenzione) fino alle ore 8 dell'1 giugno, successivamente "arancione". Sono state, inoltre, segnalate problematiche di dissesto arginale lungo il tratto terminale del fiume Adige. La criticità idraulica "gialla" nella zona Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento) si riferisce ai livelli idrometrici del fiume Livenza. Le previsioni meteo di Arpav indicano nel corso del pomeriggio di oggi tempo a tratti ancora instabile con rovesci o locali temporali anche forti, in diradamento ed attenuazione dalla sera. Domani, sabato, il tempo sarà inizialmente stabile e senza precipitazioni, variabile nel pomeriggio con probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale sulle zone montane.