"RITMI ED ESPRESSIONI, OMAGGIO A ELEONORA DUSE".

Treviso 02/06/2024 dalle 12:00 alle 18:00 - Opendream, Via Noalese 94 - Treviso In my name. Above the show: il 2 giugno Cento Canesio protagonista di un esclusivo live painting.

Continuano gli eventi collaterali di IN MY NAME. Above the Show, la grande mostra che celebra la storia e l’evoluzione dell’Urban Art alle ex Ceramiche Pagnossin di Treviso