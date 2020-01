Perché scegliere una tuta moto Dainese e dove comprarla

Il costante impegno nello sviluppo di tecnologie e innovative applicazioni per ridurre i rischi in sella è uno dei tratti distintivi di Dainese, leader nella produzione di abbigliamento tecnico per il motociclismo. Oltre ai numerosi modelli di tuta moto Dainese che garantiscono comfort e sicurezza, l’azienda vicentina ha recentemente realizzato un gilet dotato di airbag.

Airbag D-Air e materiali selezionati: i plus della tuta da moto Dainese

Il nuovo gilet utilizza il sistema airbag D-Air, tecnologia sviluppata da Dainese e impiegata anche nella MotoGP. Frutto di oltre 25 anni di ricerca, D-Air è un “prodotto salva-vita di grande successo sia su strada che in pista”. È infatti presente in diverse giacche e tute da moto destinate all’uso stradale. Capi che coniugano versatilità ed eccellenti livelli di protezione.

Questo particolare airbag sfrutta un sacco unico nel suo genere, la cui realizzazione differisce da quella di ogni altro airbag dell’industria automobilistica. La struttura a microfilamenti interni consente un gonfiaggio uniforme sull’intera superficie, determinando comfort e protezione.

Il sistema D-Air non è però l’unica ragione per acquistare una tuta moto Dainese. L’azienda utilizza materie prime pregiate, come la pelle di canguro, e protezioni certificate secondo la normativa europea su spalle, gomiti, ginocchia e altre zone maggiormente esposte in caso di caduta.

