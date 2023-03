Muore durante il viaggio per andare dal Papa

CHIOGGIA (VENEZIA) - Un uomo di 60 anni, S. R., residente in provincia di Venezia, è morto durante un viaggio in pullman a causa di un malore, risultato fatale. Il 60enne, con disabilità, è deceduto mentre si stava recando a Roma per assistere all'udienza generale del Papa.

Era in compagnia di altre persone con disabilità, assistiti da una cooperativa di Cavarzere. Durante il viaggio ha accusato il violento malore e i prolungati tentativi di rianimarlo non hanno avuto esito. Il 60enne era ospite da alcuni anni di una comunità gestita dalla cooperativa Emmanuel di Cavarzere.