Il Papa sarà il 28 aprile a Venezia, visita anche Biennale

CITTÀ DEL VATICANO - Domenica 28 aprile 2024 Papa Francesco si recherà in visita a Venezia. Il Papa visiterà il Padiglione della Santa Sede alla 60^ Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia - si recherà presso il Carcere Femminile della Giudecca, e incontrerà la comunità ecclesiale del Patriarcato di Venezia, con un programma che sarà comunicato prossimamente.

"Una visita che mi riempie di gioia e gratitudine. Sarà una giornata storica per la nostra Città e per la nostra Regione". Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in merito all'annuncio sulla visita nella città lagunare di Papa Francesco, per il prossimo 28 aprile. "Attendiamo con grande trepidazione l'arrivo del Santo Padre, - prosegue - ringraziandolo sin da ora per offrire a Venezia il dono della Sua preghiera e della Sua parola, per rinnovare la nostra fede nella Chiesa. La Sua visita, preziosa e lungimirante, rafforzerà i valori di Pace, Libertà, Democrazia e Diplomazia della nostra Città e della nostra comunità, vocata storicamente all'accoglienza e al dialogo tra popoli di cultura, lingua e religione differenti".