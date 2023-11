Papa Francesco a Verona il 18 maggio 2024

VERONA - Papa Francesco verrà in visita a Verona il 18 maggio del prossimo anno. Lo ha annunciato oggi, sabato, il vescovo Domenico Pompili. Il Pontefice parteciperà ad una grande manifestazione per la pace, in programma all'Arena di Verona con il coinvolgimento non solo della comunità religiosa, ma anche di tutte le associazioni e dei movimenti pacifisti. La visita del Santo Padre prevede anche una visita al carcere, incontrando i carcerati e pranzando con loro. Infine Papa Bergoglio celebrerà la Messa allo stadio Bentegodi. L'ultima visita di un pontefice a Verona risale al 19 ottobre 2006, con Benedetto XVI che partecipò al Convegno Cei.

"Il Pontefice" ha commentato Pompili "ha accolto l'invito a incontrare la Chiesa di San Zeno e la nostra città, che proprio il Papa ha definito 'crocevia di popoli' e dunque spazio adatto al confronto e al dialogo. Questa terra ha dato i natali a tanti missionari e missionarie, donne e uomini, autentici 'poeti sociali' che hanno portato il vangelo in tutto il mondo, promuovendo lo sviluppo umano integrale". La data della visita, la prima di Bergoglio in Veneto, sarà la vigilia di Pentecoste, a pochi giorni dalla festa del patrono San Zeno (21 maggio), di cui si ricordano i 1650 anni dalla morte.

"Come ritroviamo nei suoi Discorsi arrivati fino a noi - prosegue Pompili - ha parlato di vera giustizia come madre della misericordia verso i poveri e i miseri. Sulla stessa linea si sono espressi e hanno operato tanti veronesi, come Romano Guardini, che ha indicato la via della coesistenza, del confronto e del dialogo. Negli anni poi non sono mancati donne e uomini, movimenti popolari e associazioni, che hanno tenuto vivo il tema della giustizia, della pace e della cura del creato, come testimoniano tra l'altro le 'Arene di pace' che si sono svolte in questi decenni. In questo tempo, dai toni spesso drammatici, in cui si può rischiare di perdere la speranza, papa Francesco verrà a confermare alla Chiesa di Verona e alla città di Romeo e Giulietta la promessa che ci dice la Parola di Dio: 'Giustizia e pace si baceranno'".