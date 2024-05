Mattarella a Venezia per la consegna del premio Ugo la Malfa

VENEZIA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto al teatro Goldoni di Venezia, per assistere alla consegna del premio Ugo La Malfa per la cooperazione internazionale, promosso dalla fondazione intitolata al leader del Pri ed ex ministro. Il programma prevede gli interventi di Tiziana Lippiello, Rettrice dell'Università Ca' Foscari Venezia, di Ignazio Visco, Governatore onorario della Banca d'Italia, che terrà la Laudatio, il discorso di accettazione di Kristalina Georgieva, e infine quello di Giorgio La Malfa, presidente della Fondazione Ugo La Malfa.