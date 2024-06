Le aziende trevigiane e venete cercano 450 addetti da assumere nella lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature

TREVISO – Le aziende sono alla ricerca di un numero sempre particolarmente rilevante di addetti specializzati nella lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature. In Veneto, nel trimestre maggio – luglio 2024 le aziende prevedono assunzioni di 450 addetti. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i cui dati estrapolati sulla base delle esigenze delle aziende e sono stati confermati dagli espositori di Expo Riva Schuh & Gardabags in corso di svolgimento al quartiere fieristico di Riva del Garda. Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, Expo Riva Schuh & Gardabags, con 40 Paesi rappresentati tra le aziende espositrici e visitatori da oltre 100 Paesi, è la più importante fiera internazionale dedicata alle produzioni di volume di calzature, borse e accessori moda.



Analizzando la situazione del Veneto la richiesta più consistente di addetti nel settore preso in esame proviene dalle imprese della provincia di Vicenza con un'incidenza sul totale delle previsioni di assunzioni pari al 37,2%, seguita dalle province di: Treviso 21,8%, Venezia 21,5% e Padova 19,6%. Le aziende più numerose che hanno manifestato l'intenzione di assumere personale hanno una dimensione che varia tra i dieci e i quarantanove addetti pari al 38,7% mentre le aziende più piccole ovvero quelle fino a nove addetti sono l'11,2%. Il 33,8% delle assunzioni sono previste dalle aziende più grandi ovvero quelle tra i 50 e i 249 addetti. Infine, le assunzioni dalle aziende con oltre 250 addetti sono previste dal 17,1% delle imprese. In Veneto, nel periodo maggio – luglio 2024, le assunzioni previste dalle aziende di tutti i settori saranno nel complesso pari a 142.610.



Complessivamente le previsioni di assunzioni, in Italia, da parte delle aziende che rientrano nella categoria “Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature” nel periodo di maggio – luglio 2024 saranno complessivamente 28.800.



Le aziende sono alla ricerca di personale ed è una tendenza in atto già da tempo. L’incontro tra la domanda e l’offerta deve fare i conti con la difficoltà di trovare personale qualificato. Una criticità riscontrata anche da Expo Riva Schuh & Gardabags in occasione di “ERS Around the World”, che ha portato i vertici della Fiera in Brasile, Cina, Pakistan, Portogallo e Spagna, importanti poli di produzione calzaturiera.