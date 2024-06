Cammina per ore con la valigia verso l'aeroporto: "Il taxi costa troppo ed è presto per i mezzi pubblici"

REYKJAVIK (ISLANDA) - Una giovane viaggiatrice ha percorso oltre due ore a piedi per raggiungere l'aeroporto, trascinando la sua valigia, a causa dei costi elevati dei taxi e l'assenza di mezzi pubblici nelle prime ore del mattino. Macey, avvolta in abiti pesanti per contrastare il rigido clima islandese, ha documentato la sua avventura su TikTok, attirando l'attenzione di molti.

"Quando non c'è nessun mezzo pubblico che possa portarti in aeroporto alle 5 del mattino e un taxi costa 200 euro... così decidi di camminare per due ore e mezza con il bagaglio a mano", ha scritto Macey nel video pubblicato sul suo account. Nel video, si vede Macey con un cappello calato sugli occhi e le guance rosse dal freddo, camminare tra prati ingialliti e palazzi grigi, con il telefono in una mano e il bagaglio nell'altra.

Nonostante la sfida, Macey appare sorridente e soddisfatta una volta raggiunto il parcheggio dell'aeroporto. Il suo video ha suscitato reazioni positive e commenti di solidarietà. "Adoro! Questo è lo spirito giusto, fan***o il sistema!" ha scritto un travel blogger. Alcuni le hanno suggerito alternative per il futuro: "Io sono andata in aeroporto la sera prima e ho dormito lì", mentre altri hanno condiviso esperienze simili. Un utente ha raccontato di aver camminato per sei ore e mezza a Tokyo per evitare una corsa in taxi da oltre 300 dollari.

Macey ha trasformato una difficoltà in un'avventura memorabile, mostrando lo spirito di adattamento e determinazione che spesso caratterizza i viaggiatori più intraprendenti.