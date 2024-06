Finisce fuori strada con lo scooter: conducente perde la vita

CARLINO (UDINE) - Un tragico incidente stradale è costato la vita a un motociclista nella bassa friulana. L'incidente, avvenuto poco dopo le 19 sulla strada ex provinciale 3, ha coinvolto due motociclisti in sella a uno scooterone. Per cause ancora da accertare, uno dei motociclisti ha perso il controllo del mezzo, finendo nei campi adiacenti via Marano, in località Maranutto, poco dopo l'incrocio con via Gemona.

Immediatamente allertati dagli automobilisti di passaggio, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto con un'ambulanza e un elicottero sanitario, accompagnati dai vigili del fuoco di Cervignano del Friuli e dai carabinieri di San Giorgio di Nogaro. Nonostante i tentativi di rianimazione, per uno dei motociclisti non c'è stato nulla da fare, ed è stato dichiarato il decesso sul luogo dell'incidente. L'altro motociclista, gravemente ferito, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara a Trieste.