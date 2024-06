Musica classica per allontanare i giovani dalla spiaggia

FINLANDIA - Ai giovani non piace ascoltare musica classica al mare. Le autorità finlandesi conoscono bene questo fatto e sfruttano le note di Schubert e Vivaldi per allontanare i ragazzi dalle spiagge e mantenerle pulite. Questa strategia è efficace anche in altre regioni del mondo.

La polizia di Espoo, città situata nella regione dell'Uusimaa in Finlandia, utilizza la musica classica per dissuadere i giovani dal festeggiare la fine della scuola in spiaggia. Lo ha riportato Yle, la radiotelevisione di Stato finlandese. Questa tattica, adottata ogni anno, si rivela molto efficace. "È preferibile tenere i ragazzi sulla terraferma", afferma Mikko Juvonen del dipartimento di polizia locale, aggiungendo: "È bello che le famiglie possano venire a nuotare qui la mattina trovando la spiaggia pulita".

Un metodo che funziona

Quest'anno, la playlist diffusa attraverso due grandi altoparlanti comprendeva brani come "Il Danubio Blu" di Strauss, "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi e "Ave Maria" di Schubert. "Per qualche ragione, la musica classica non piace ai giovani", ha spiegato Juvonen, sottolineando che questo metodo funziona anche in altre parti del mondo.