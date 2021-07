Incendio in autostrada, camion a fuoco

ROVIGO - Allarme in autostrada questa notte intorno all’1:40 tra Villamarzana e Rovigo, lungo l’A13.

Completamente a fuoco un autoarticolato: sul posto Vigili del Fuoco da Rovigo e Castelmassa con 2 autopompe, 3 autobotti e 11 operatori. Il mezzo pesante trasportava cucine e stufe per la casa. Tra il materiale anche tre bombole di GPL rimaste inesplose.



Durante l’intervento il traffico autostradale in direzione Nord è rimasto bloccato. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici delle squadre intervenute.