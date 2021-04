Fiamme nel camion, paura a Vigonza

PADOVA - Incendio nella cabina del camion, intervento questa mattina poco prima delle 8:30 da parte dei Vigili del Fuoco di Padova.



Sono intervenuti in via Julia a Vigonza, per l’incendio della cabina guida di un camion.



L’utilizzo di un estintore nell’immediatezza del fatto e l’intervento dei pompieri poi hanno spento il fuoco, ma i danni sono ingenti.



Le cause sembrano essere di probabile natura elettrica e comunque al vaglio della squadra intervenuta.



