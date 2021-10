A4 camion a fuoco lungo l'autostrada

PORTOGRUARO - Poco prima delle 15 di oggi, sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, al km 445, tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia per l’incendio di un autoarticolato.



I pompieri arrivati da Portogruaro e Motta di Livenza con due squadre, hanno spento l’incendio del camion, che ha riguardato la motrice, riuscendo ad evitare l’estensione delle fiamme al semirimorchio.



Durante le operazioni di spegnimento il traffico è rimasto bloccato per circa mezz’ora. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada.