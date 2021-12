Fiamme nel motore del camion

FONTANAFREDDA - I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti verso mezzogiorno in Via Brigata Osoppo nella zona industriale La Croce di Fontanafredda, per spegnere il principio di incendio scaturito nel vano motore di un camion centinato.

Il conducente, dopo aver allertato i soccorsi, tentava invano di spegnere il focolaio. Una volta giunti sul posto i pompieri hanno sollevato la cabina e solo a quel punto riuscivano a raggiungere l’intercapedine isolante in cui covava l’incendio.



In breve, spegnevano le fiamme e rimuovevano le parti coinvolte, ripristinando le condizioni di sicurezza.