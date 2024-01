Incendio in appartamento, all'interno trovato un corpo carbonizzato

TRIESTE - Tragedia nel rione di San Giacomo a Trieste, dove un uomo del 1987 è stato trovato carbonizzato nel suo appartamento in via del Ponzanino 5, dopo un incendio scoppiato questa mattina intorno alle 7.

Il rogo, sviluppatosi al quarto piano dello stabile, ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e delle forze dell'ordine. Nonostante gli sforzi, la vittima, di cui l'identità è ancora sconosciuta, non ha potuto essere salvata. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, le fiamme sono scaturite da un impianto di riscaldamento rudimentale costruito dalla vittima. La pericolosità dell'apparecchio avrebbe portato all'incendio, causando danni significativi all'appartamento.



Durante l'intervento dei vigili del fuoco, il pavimento della casa avrebbe ceduto a causa delle fiamme, provocando il crollo di detriti al piano sottostante. L'appartamento al terzo piano, abitato da una famiglia di origine serba, è stato dichiarato inagibile. La polizia locale del Comune di Trieste è sul posto per assistere la famiglia e avviare le pratiche necessarie per trovare un alloggio temporaneo. Nonostante i soccorsi, l'uomo non è riuscito a salvarsi dalla tragica situazione. Attualmente, le autorità stanno cercando di identificare la vittima, mentre l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza.