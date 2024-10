Fermata con profumi taroccati: sequestrata merce per 9.000 euro

VALICO DI FERNETTI (TRIESTE) – La Guardia di Finanza ha bloccato un carico di profumi contraffatti al valico di Fernetti, alla frontiera con la Slovenia, sequestrando 70 confezioni di noti marchi internazionali come Gucci, Chanel, Dior, Burberry e Yves Saint Laurent. La merce, nascosta in un trolley a bordo di un’auto con targa estera, è stata scoperta durante un controllo di routine sul confine, finalizzato a prevenire l’ingresso di prodotti illeciti.

La conducente del veicolo, una cittadina romena, ha mostrato subito segni di agitazione, destando il sospetto delle Fiamme Gialle. All’ispezione del bagaglio, i finanzieri hanno trovato i profumi contraffatti, destinati probabilmente alla vendita sul mercato nero per un valore stimato di circa 9.000 euro. Le fatture presentate dalla donna riportavano prezzi inferiori a quelli di mercato, sollevando ulteriori dubbi sulla provenienza dei prodotti. Inoltre, i militari hanno riscontrato irregolarità evidenti nel packaging delle confezioni, che differivano dai prodotti autentici venduti presso i negozi autorizzati.

La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Trieste per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Le confezioni di profumo saranno sottoposte a ulteriori analisi di laboratorio, per verificare anche la presenza di eventuali sostanze dannose per la salute.