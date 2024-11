Trump vince le elezioni Usa 2024, torna presidente: "Successo storico"

Donald Trump ha vinto le elezioni americane 2024 ed è stato eletto presidente degli Stati Uniti. E' la proiezione di Fox News. "Abbiamo fatto la storia. Faremo guarire il Paese. Il Paese ha bisogno di aiuto, aggiusteremo tutto", ha detto nel discorso davanti ai suoi sostenitori al Convention Center di Palm Beach. Il 78enne sarà il 47mo presidente degli Stati Uniti, il secondo nella storia ad ottenere un secondo mandato non consecutivo. Il primo era stato Grover Cleveland, 22mo e 24mo presidente, tra il 1885 e il 1889 e poi tra il 1893 e il 1897. Il tycoon conquista la vittoria grazie ai successi in Wisconsin e Pennsylvania. E' quanto indicano le proiezioni di Fox News, secondo cui il candidato repubblicano ha raggiunto finora 277 grandi elettori, sette in più dei 270 a cui era fissato il quorum per la Casa Bianca. Trump ha vinto in almeno due dei tre Stati del cosiddetto Blue wall, conquistando i 10 grandi elettori del Wisconsin e i 19 della Pennsylvania. Dopo Fox news, anche la Cnn ha dato la Pennyslvania e i suoi 19 voti elettorali a Trump.

Dove vince Trump

Trump ha vinto dunque la Pennsylvania e i suoi 19 voti elettorali sia secondo Fox news che secondo la Cnn. Oltre a North Carolina e Georgia, come ampiamente previsto, si è imposto anche in Kentucky secondo le proiezioni Cnn aggiudicandosi gli 8 grandi elettori in palio. Il candidato repubblicano ha conquistato anche l'Indiana e i suoi 11 grandi elettori e ha vinto in West Virginia (4 grandi elettori). Secondo la proiezione di Fox News, Trump ha vinto anche in South Carolina (9 grandi elettori), e si è aggiudicato la Florida e i suoi 30 voti elettorali, stando alle proiezioni della Cnn. Il candidato repubblicano ha vinto inoltre in Alabama, Oklahoma, Missouri e Tennessee, per un totale di 37 voti elettorali, secondo le proiezioni della Cnn, e conquistato l'Arkansas e i suoi 6 voti elettorali, in base alle proiezioni della Cnn. Trump ha vinto anche in Texas, che ha 40 voti elettorali, in Nord e Sud Dakota e Wyoming, ognuno dei quali ha 3 voti, in base alle proiezioni della Cnn, e conquistato l'Ohio e i suoi 17 voti elettorali, stando alle proiezioni dell'Associated Press. Il tycoon ha conquistato anche Mississippi e Louisiana, secondo le previsioni di Fox News. Il primo Stato vale 6 voti elettorali, il secondo 8. In base alle proiezioni della Cnn, vittoria di Trump anche nello Utah e in Montana, che hanno rispettivamente 6 e 4 voti elettorali. Trump ha vincto inoltre in Iowa, secondo le proiezioni dell'Nbc. Il candidato repubblicano conquista i 6 voti elettorali dello Stato del Midwest, che un sondaggio della vigilia condotto da Des Moines Register/Mediacom Iowa aveva a sorpresa assegnato a Kamala Harris. Il tycoon, secondo le proiezioni della Cnn, ha conquistato anche il Kansas e i suoi 6 voti elettorali e vince in Idaho, Stato dell'ovest che assegna 4 grandi elettori. In base alle proiezioni della Cnn, Trump ha vinto anche 3 dei 5 grandi elettori messi in palio dal Nebraska, che insieme al Maine è l'unico Stato dove è in vigore un sistema di ripartizione proporzionale.

Dove vince Harris

Mentre secondo le proiezioni dell'Associated Press, Harris vince nel secondo distretto congressuale del Nebraska, a Omaha, soprannominato il "punto blu" perché è l'unica zona dello Stato dove storicamente c'è un forte radicamento del partito democratico. Vince il Minnesota ed i suoi dieci voti elettorali, secondo le proiezioni di Fox news. Il Minnesota è lo stato di cui è governatore il suo vice Tim Walz. Harris vince nel Vermont, che vale 3 grandi elettori e, in base alle proiezioni della Cnn, nel Massachusetts, Maryland e District of Columbia. Stando alle proiezioni di Fox News, Harris si aggiudica anche il Connecticut (7 grandi elettori) e Rhode Island (4 grandi elettori). Ancora, secondo le proiezioni dell'Associated Press, Harris vince nel New Jersey (14 grandi elettori), Illinois (19) e Delaware (3 grandi elettori). Secondo le proiezioni di Fox News, Harris si aggiudica inoltre lo Stato di New York (28 grandi elettori) e Colorado (10 grandi elettori). Vittoria di Harris anche in California e nello Stato di Washington, stando alle proiezioni dell'Ap. I due Stati valgono rispettivamente 54 e 12 voti elettorali. Harris vince anche in Oregon, Stato che conta 8 voti elettorali, secondo le proiezioni della Cnn. In base alle proiezioni dell'Associated Press, la candidata democratica si aggiudica il New Mexico, Stato che mette in palio 5 grandi elettori e che ha una lunga tradizione democratica. L'ultima vittoria repubblicana in New Mexico, infatti, risale al 2004 con George W. Bush. Ad Harris va anche la Virginia, stando alle proiezioni di Nbc News. Lo Stato, che vale 13 voti elettorali, non è mai stato considerato troppo a rischio dai democratici, ma negli ultimi giorni i margini di vittoria della vice presidente su Trump si erano ristretti. La candidata democratica vince poi alle Hawaii, aggiudicandosi i suoi 4 voti elettorali, stando alle proiezioni della Cnn.