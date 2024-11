Per lo sciopero nessun collegamento tra Venezia e Mestre

VENEZIA - Grossi disagi stamani a Venezia per lo sciopero di 24 ore proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Nessun collegamento è garantito tra la terraferma e la città storica: personale incaricato di Actv, l'azienda di trasporto lagunare, alle fermate sta comunicando ai passeggeri in attesa che l'unico modo di raggiungere l'isola è tramite collegamento ferroviario. Non va meglio sul fronte del trasporto acqueo: l'azienda di trasporti ha comunicato un'adesione, alle 11 del mattino, di circa il 95%. "Ma il dato è falsato", specifica, per le oggettive difficoltà di parte dei dipendenti di raggiungere il posto di lavoro.