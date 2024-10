Cuccioli illegalmente in Italia: sequestrati nove cani e un gatto

TRIESTE - I Finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno sequestrato nove cuccioli di cane e un gatto trasportati illegalmente in Italia. Durante un controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle hanno fermato un cittadino polacco che trasportava gli animali senza il necessario “passaporto europeo” e privo delle autorizzazioni per il trasporto di animali vivi, come previsto dal Regolamento CE n. 1/2005.

I cuccioli sequestrati appartenevano a diverse razze: tre chihuahua, due yorkshire, un poodle, un bovaro, un maltipoo, un norwich terrier, e un gatto orientale. Dopo il fermo, i veterinari dell’ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) hanno riscontrato che gli animali erano sprovvisti di microchip, delle vaccinazioni obbligatorie e dei certificati sanitari richiesti per legge. Senza queste garanzie, il trasporto rappresentava un rischio sanitario sia per gli animali sia per il territorio italiano.

Gli animali sono stati trasferiti al Canile Sanitario di Trieste, dove riceveranno le cure e le osservazioni necessarie. Nel frattempo, al trasportatore è stata inflitta una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.000 euro per ciascun animale trasportato.