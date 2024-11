Incidente in A1, ferito muore durante trasporto in ospedale

Foto d'archivio

FIRENZE - Ancora sangue sulle strade. Il conducente di un furgone, 56 anni, della provincia di Rovigo, è morto stamani nello scontro del suo mezzo con un Tir sull'A/1. L'incidente e' accaduto stamattina sulla carreggiata nord, all'altezza del chilometro 261, nel territorio di Barberino del Mugello (Firenze). Il 56enne e' deceduto in ambulanza durante il trasporto d'urgenza in ospedale.

E' rimasto invece illeso il camionista. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, l'ambulanza e i vigili del fuoco. Il traffico e' rimasto bloccato in carreggiata direzione nord per quasi un'ora, dalle 6.40 alle 7,30 per consentire i soccorsi e i rilievi necessari per la ricostruzione dell'incidente.