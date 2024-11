Operatori aggrediti con un estintore all'ospedale

VICENZA - Ancora violenza contro il personale sanitario. Momenti di paura la notte scorsa all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove un uomo, all'interno di uno degli ambulatori del pronto soccorso, ha staccato dal muro e poi lanciato un estintore verso una porta, rimasta fortemente danneggiata, sfiorando alcuni operatori sanitari, che non sono stati colpiti.

L'episodio ha creato panico all'interno del reparto, al punto che è stato deciso di far evacuare per motivi di sicurezza la sala d'attesa, in quel momento piena di pazienti che attendevano il loro turno. Per calmare l'uomo, che da quanto ricostruito sarebbe stato in condizioni psico-fisiche instabili, è stato necessario l'intervento di un 'ranger' che lo ha bloccato, poi facendolo prendere in cura dagli stessi sanitari del San Bortolo.