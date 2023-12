Bambino sale sul nastro bagagli all’aeroporto: la ripresa video

Le telecamere di sicurezza dell’Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benítez di Santiago, in Cile, hanno catturato le immagini di un bambino di tre anni che, sfuggito alla vista dei genitori, è salito sul nastro trasportatore, vivendo un’avventura tanto incredibile quanto pericolosa. Il video inizia con il piccolo che, incuriosito dalla velocità del nastro, vi sale sopra forse cadendo. È chiaro che il bambino abbia pensato che fosse un gioco divertente e così ha avuto inizio il suo involontario viaggio attraverso l’area interna di smistamento bagagli.

Nella parte centrale del video si vede come il nastro possa aver rilevato il corpo estraneo e come con una brusca spinta il bambino venga direzionato verso gli addetti che fortunatamente si sono accorti di lui. Così, una volta interrotto il flusso, con tempestività e cautela, due operatori sono riusciti ad avvicinarsi al piccolo per poi portarlo in salvo. Una storia dal felice epilogo, ma tra i commenti al video c’è chi afferma di aver lavorato in un aeroporto e di come quel bambino sia stato realmente fortunato; macchine di quel tipo necessitano di una grande forza per lo smistamento di pesanti e grossi bagagli, tanto da rompere una gamba a una persona adulta. Altri affermano come per quanto i genitori non siano stati prudenti, i bambini sono pieni di forza di volontà e bastano due secondi perché cose come queste avvengano.