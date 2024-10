Il cielo si tinge di rosso e pensa di assistere allo spettacolo dell'aurora boreale, ma è una fabbrica di pomodori

INGHILTERRA - Immaginate di svegliarvi all'alba e di trovarvi di fronte a uno spettacolo straordinario: il cielo si tinge di rosa e rosso, e per un attimo, pensate di assistere all'incredibile fenomeno dell'aurora boreale. È esattamente ciò che è successo a Dee Harrison, 56 anni, residente a Ipswich, nel Suffolk, quando ha scattato alcune foto che hanno catturato l'attenzione di centinaia di utenti sui social media.



Era circa le 5:15 di mercoledì mattina quando Dee, mentre guidava lungo Paper Mill Lane, notò un'intensa luminosità a sinistra. "All'inizio pensavo che ci fosse un incendio," ha raccontato alla Bbc. Parcheggiando, si è resa conto che il cielo era avvolto in un bagliore rosa intenso, che appariva ancora più vibrante attraverso la fotocamera del suo telefono. Convinta di trovarsi di fronte a un'aurora, ha immortalato il momento, condividendo le immagini con entusiasmo.



Tuttavia, la bellezza di quel cielo non era affatto il risultato di un fenomeno naturale. Il “bellissimo” bagliore proveniva in realtà dalle luci a Led della fabbrica Suffolk Sweet Tomatoes, progettate per stimolare la crescita dei pomodori durante le ore notturne. "Sono rimasta un po’ delusa," ha confessato la donna, consapevole che l'incanto dell'aurora era solo un’illusione creata dalla tecnologia agricola. La sua esperienza ha suscitato l'interesse di molti, dimostrando quanto possano essere affascinanti e, a volte, ingannevoli le meraviglie del nostro ambiente.