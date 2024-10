Bloccati per sette ore in aeroporto: il capitano ordina le pizze per tutti i passeggeri

STATI UNITI - In un’epoca in cui viaggiare può diventare una vera e propria avventura, un recente episodio avvenuto su un volo della United Airlines ha dimostrato che la gentilezza e l’altruismo possono rendere anche le situazioni più difficili più dolci. Durante un volo da San Francisco a Houston, un atterraggio d'emergenza in New Mexico ha costretto i passeggeri a una lunga attesa in aeroporto, ma il capitano ha trovato un modo originale per alleviare la tensione: ordinare pizza per tutti. L’incidente è avvenuto a causa di un’emergenza medica riguardante un passeggero.



Il volo è stato costretto a fermarsi e i passeggeri hanno dovuto affrontare un'attesa di circa sette ore prima di ripartire. Ma invece di lasciarli nel disagio, il capitano ha preso un’iniziativa che ha stupito e deliziato i passeggeri. Una delle viaggiatrici a bordo, ha condiviso l’esperienza sui social, pubblicando un video su TikTok che mostra il pilota mentre distribuisce con cura le pizze ordinate da una pizzeria locale.



"Il nostro pilota è assolutamente incredibile," ha scritto. "Si è sentito così male per la situazione che ha ordinato 30 pizze e le ha fatte consegnare direttamente al nostro gate, assicurandosi che tutti i 150 passeggeri mangiassero prima di prepararsi un piatto per sé." Il gesto ha suscitato l’ammirazione degli utenti di TikTok, che hanno elogiato la prontezza e l’umanità del capitano.