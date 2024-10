Il calciatore si tatua il nome della figlia, poi scopre di non essere il padre

Il mondo del calcio è spesso teatro di eventi inaspettati, ma la vicenda di Vinicius Tobias, giovane calciatore brasiliano attualmente al Shakhtar Donetsk, ha assunto toni drammatici e beffardi. In attesa della nascita della sua prima figlia, Maitê, il difensore aveva deciso di tatuarsi il nome della bimba come segno d'amore e dedizione. Ma ad un mese dal parto, una rivelazione ha cambiato tutto: non era lui il padre.



Un Tatuaggio di Amore



La decisione di Vinicius di farsi tatuare il nome della figlia non è stata solo un gesto romantico, ma un modo per esprimere la sua gioia e il suo attaccamento alla famiglia che stava per formarsi. La notizia della gravidanza aveva riempito il calciatore di entusiasmo, rendendo la scoperta della verità ancor più devastante.



La Rivelazione Inaspettata



La situazione si è complicata quando, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani brasiliani, la compagna di Vinicius, l'influencer Ingrid Lima, ha rivelato che la piccola Maitê era stata concepita con un altro uomo. Un “fattorino” sarebbe stato coinvolto in una relazione extraconiugale, lasciando Vinicius all'oscuro di tutto fino al risultato di un test del Dna. Dopo la drammatica scoperta, il calciatore ha affrontato un’ondata di critiche sui social media, costringendolo a chiudere i commenti sui suoi profili e a ritirarsi nel silenzio. La pressione mediatica e il disprezzo da parte degli utenti hanno reso il momento ancora più difficile per un atleta già provato.



Ingrid Lima ha deciso di condividere la sua versione dei fatti attraverso un post su Instagram, chiarendo che la relazione tra lei e Vinicius era ormai logora. Ha confermato che entrambi avevano avuto relazioni al di fuori della loro coppia e che, nonostante l’arrivo di Maitê, la situazione si era fatta insostenibile. Questa vicenda mette in luce non solo le sfide personali che i calciatori possono affrontare lontano dal campo, ma anche il peso che le aspettative sociali e le pressioni pubbliche possono avere su di loro.