Analisi delle acque del Lago di Santa Croce, Legambiente: “Conformi ai limiti di legge”

BELLUNO - Parte dal Veneto, nel Bellunese, Goletta dei Laghi 2023, la campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani, giunta alla sua diciottesima edizione. Anche quest'anno, un team di tecnici e volontari ha prelevato un totale di tre campioni di acqua dal Lago di Santa Croce e dal Lago del Mis: sottoposti ad analisi microbiologiche, tutti quanti sono risultati conformi ai limiti di legge stabiliti per le acque lacustri in Italia.

I risultati dei rilievi sono stati resi noti questa mattina durante la conferenza stampa tenutasi presso il Centro sperimentale ittiogenico a Farra d’Alpago: intervenuti Elisa Scocchera, portavoce di Goletta dei Laghi di Legambiente; Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto; Marco Dall'O', Assessore del Comune di Sospirolo; Alberto Peterle, Sindaco di Alpago; Anna Favero, Direttore dipartimento di Belluno, ARPA Veneto; Gianpaolo Bottacin, Assessore Ambiente e Clima Regione Veneto.

I Laghi di Santa Croce e del Mis, inoltre, sono stati insigniti delle prestigiose Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano per il 2023, in riconoscimento della loro qualità ambientale e dei servizi ecosistemici offerti. "È un piacere accompagnare la buona notizia della confermata qualità delle acque per questi due laghi bellunesi con la consegna del vessillo delle ‘5 vele blu’ tra i laghi più belli d'Italia”, commenta Gigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto, “Il lago del Mis e quello di Santa Croce rientrano tra i 12 laghi di Guida Blu di Legambiente e Touring Club italiano premiati con il massimo riconoscimento non solo per la purezza delle acque ma in generale per l'impegno continuo delle amministrazioni e delle comunità locali nella qualità ambientale e dei servizi offerti. Territori che devono fare quotidianamente i conti con la necessità di una gestione equa, razionale e sostenibile della risorsa idrica a cui riconosciamo la capacità di impegno in forme di gestione ambientale e di promozione del territorio e del turismo all’altezza delle sfide imposte dalla crisi ambientale”.