Animale investito, treni bloccati tra Vittorio Veneto e Santa Croce

VITTORIO VENETO - Treni bloccati per circa un'ora e mezza, dalle 6, lungo la tratta tra Vittorio Veneto e Santa Croce del Lago.



Il problema è stato causato dall’investimento di un animale di grossa taglia che ha avuto come conseguenza dapprima lo stop del convoglio e poi la soppressione di alcuni treni da e per Belluno.



La situazione questa mattina alle 7.23 era già tornata alla normalità.



Il treno R 16234/16235 Belluno (5:20) - Conegliano (6:18) ha registrato un ritardo di 95 minuti.



Treni parzialmente cancellati:



• R 16240/16241 Belluno (7:20) - Conegliano (8:18): limitato a Santa Croce Del Lago (7:48)

• R 16208/16209 Conegliano (7:41) - Belluno (8:47): origine da Santa Croce Del Lago (8:14)



Treni cancellati:

• R 16238/16239 Belluno (6:20) - Conegliano (7:18)

• R 16204/16205 Conegliano (6:41) - Belluno (7:47)

Diversi utenti segnalano come diverse corse lungo la tratta tra Belluno e Conegliano vengono spesso soppresse soprattutto per maltempo e neve.



Motivo per il quale molti vittoriesi spesso preferiscono prendere il treno direttamente a Conegliano.